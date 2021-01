Jazz Trotter : Francisco Mela - MPT Trio, Vol 1

Émergeant à la fois de la musique traditionnelle caribéenne ensoleillée et des sombres fondations du free jazz, le MPT Trio, dirigé par Francisco Mela présente un son novateur sur son premier album, “MPT Trio Volume I”.

Le volume 1 du MPT Trio s'ouvre sur les sons les plus caractéristiques des calypsos des Caraïbes, une tradition musicale qui oscille entre ballades faciles et commentaires politiques tranchants, racontée à travers des mélodies tropicales brumeuses et des rythmes soutenus. Tant dans son orthographe que dans sa composition musicale, le "Calipso" du MPT Trio offre une interprétation délicieusement fraîche de chacun, incorporant des effets de percussion de la tradition des steel drums afro-caribéens, accompagnés d'une instrumentation de jazz d'avant-garde avec les tambours de Francisco Mela, le saxophone de Hery Paz et la guitare de Juanma Trujillo. "

Pour cette première sortie, le groupe présente un ensemble de huit chansons originales. Pendant deux ans et demi, Francisco Mela, Hery Paz et Juanma Trujillo se sont réunis pour des répétitions et des concerts, en improvisant et en composant, afin de créer un son qui transcende les genres. Les huit titres de l'album varient largement dans leur structure et leur atmosphère, offrant des interprétations distinctes de leurs influences. De nombreuses chansons sont ancrées dans des formes de chant traditionnelles, comme le brillant morceau d'ouverture Calipso, où les stell drums rappellent explicitement les calypsos des Caraïbes.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Francisco Mela (batterie)

Hery Paz (saxophone)

Juanma Trujillo (guitare)