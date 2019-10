Jazz Trotter : Flat Earth Society, la tournée des 20 ans

Le 18 février 1999, résonnaient pour la première fois les premières notes produites en concert par le Flat Earth Society. L’orchestre célèbre ses vingt ans avec de nombreuses initiatives : l’interprétation d’un répertoire “Best Of”, une tournée mettant à l’honneur le centenaire de la “Princesse aux huîtres” (Ernst Lubitsch, 1919), ainsi qu’une tournée au Canada, aux États-Unis et en Europe, qui s’achèvera le 8 novembre. Demain soir, 29 octobre, ils sont ainsi à Calgary (Canada).

Lancé en 1988 par Peter Vermeersch, clarinettiste, saxophoniste, claviériste, compositeur et producteur, voulant explorer de nouveaux horizons, Flat Earth Society est aujourd’hui composé de quatorze musiciens :

Benjamin Boutreur, saxes

Peter Delannoye, trombone

Berlinde Deman, tuba basse

Pauline Leblond, trompette

Fredrik Leroux-Roels, guitare

Bart Maris, trompette

Michel Mast, saxes

Marc Meeuwissen, trombone

Martí Melià, clarinette, clarinette basse

Kristof Roseeuw, contrebasse

Wim Segers, vibraphone

Bruno Vansina, saxes

Peter Vandenberghe, claviers & compositions

Teun Verbruggen, batterie

En même temps que les 20 ans de Flat Earth Society sera célébré le 100ème anniversaire de 'La Princesse aux Huîtres' (Ernst Lubitsch 1919). Après 14 ans et d’innombrables projections dont le Museum of Moving Image - New York, Ottawa, São Paulo, Rio de Janeiro et Mexico, Flat Earth Society présentera une nouvelle fois sa production la plus réussie de 2005. Pour cette reprise, la version restaurée du film de Murnau sera utilisée, version pour laquelle une grande qualité d’image est attendue !