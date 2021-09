Jazz Trotter : Festival of New Trumpet Music 2021

Le FONT, Festival of New Trumpet Music, 2021 créé par Dave Douglas présentent sa 19e saison, du 8 au 15 septembre, avec des trompettistes de 15 pays différents et en honorant Randy Brecker par un Award of Recognition.

Brass Without Borders - cuivres sans frontières - est devenu le thème du festival de cette année et rassemble une fois de plus la communauté mondiale des trompettistes, du moins virtuellement. Toutes les concerts seront diffusés gratuitement sur les médias sociaux à partir de 19 heures à New York (1h du matin en France métropolitaine) et seront accessibles ultérieurement dans les archives du festival. Les dons sont les bienvenus pour assurer l'avenir du festival.

Le Festival of New Trumpet Music 2021 est particulièrement fier de soutenir la parité hommes-femmes sur l'instrument. Pour la première fois, des artistes masculins et féminins seront présentés en nombre égal. Cette évolution importante s'inscrit dans la continuité de l'engagement du festival en faveur d'une vision aussi large que possible de ce qui constitue la musique pour trompette et de qui peut la jouer. Il y a toujours du travail à faire, mais il s'agit d'un développement important dans le domaine du jazz contemporain.

vendredi 10 septembre : Sarah Wilson

Sarah Wilson (trompette, voix)

Charles Burnham (violon)

John Schott (guitare)

Myra Melford (piano)

Jerome Harris (contrebasse)

Matt Wilson (batterie)