Jazz Trotter : Fanfareduloup - Rain Dogs, Hommage à Tom Waits

La période musicale de Tom Waits qui a intéressé le Fanfareduloup Orchestra se situe entre le début des années 80 et le début des années 2000. Parmi la quinzaine de chansons retenues, on trouvera des titres tels que Underground, Big In Japan, Jockey Full of Bourbon, Way Down In The Hole.

Fanfare du Loup, © Jay Louvion