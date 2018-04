Jazz Trotter : Eyolf Dale - Return To Mind

Pour la parution de son nouvel album « Return To Mind » chez Edition Records qui fête ses 10 ans, le pianiste et compositeur norvégien Eyolf Dale est en concert mercredi 04 avril au King's Place à Londres.

Depuis son premier album chez Edition en 2016, le poétique « Wolf Valley », Eyolf Dale a étoffé et développé son son déjà raffiné et chaleureux, en une force puissamment émotive. D'une élégance rayonnante et équilibrée, « Return To Mind » confirme la réputation de Eyolf comme leader solide, compositeur créatif et soliste expressif avec une inclination naturelle à la mélodie.

Eyolf explique : "La musique pour moi est une déclaration intime, une représentation musicale de mon imagination. Je commence souvent avec des images, parfois abstraites, parfois issues de la réalité. Toute la musique de cet album a été créée au milieu de l'année 2017, entre les tournées et les voyages pendant une période très chargée. Le processus de composition est du coup devenu comme une thérapie de retour à l'essentiel, à un lieu d'inspiration".

Eyolf Dale (piano)

André Roligheten (sax ténor, clarinette)

Hayden Powell (trompette, bugle )

Kristoffer Kompen (trombone, euphonium)

Adrian Løseth Waade (violon)

Rob Waring (vibraphone)

Per Zanussi (contrebasse)

Gard Nilssen (batterie)