Jazz Trotter : EYM Trio

EYM Trio sera en concert le 6 avril 2017 au Raisin à Bussigny (Suisse, près de Lausanne)

EYM ? Une équation à 3 inconnues… Ça se prononce : { èyme }

Le parfait équilibre entre des rythmiques endiablées influencées par l’Europe de l’Est et des harmonies de toute beauté. De l’espièglerie et de la sensibilité dans le jeu, voilà ce qui frappe chez EYM Trio, et ce qui tient leur public en haleine. Forts d’une identité musicale bien marquée qui se renforce au fil des années, quand ils entrent sur scène le temps semble s’arrêter, laissant place un grand voyage vers ces inconnues.

EYM trio est un groupe né de la rencontre du pianiste Elie Dufour avec le batteur Marc Michel puis le contrebassiste Yann Phayphet. Ils se concentrent avec passion sur un travail collectif et intensif de création musicale et passent leurs 3 premières années ensemble à expérimenter sur scène une multitude d’esthétiques et à façonner leur propre identité musicale. Ils s’orientent au fil du temps vers un Jazz métissé aux influences multiples, (les Balkans, L’Afrique du nord, l’Inde, les musiques Afro-Cubaines…).

Des métriques innovantes aux services d’un jazz bien écrit, laissant une grande place à l’improvisation.EYM créé un univers captivant qui invite au voyage.