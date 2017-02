Jazz Trotter : Eve Beuvens - Heptatomic

Pour la parution du premier album d'Heptatomic « Heptatomic » chez Igloo , créé par le pianiste belge Eve Beuvens , le septet sera en concert samedi 11 février à 11h30 au Magic Mirrors à Tournai (Belgique) dans le cadre du Tournai Jazz Festival.

Eve Beuvens (piano, compositions)

Jean-Paul Estievenart (trompette)

Grégoire Tirtiaux (sax alto et baryton)

Sam Comerford (sax ténor)

Benjamin Sauzereau (guitare)

Manolo Cabras (contrebasse)

Lionel Beuvens (batterie)

A l’occasion d’une carte blanche au Gaume Jazz Festival en 2013, la pianiste Eve Beuvens décide de s’éloigner des formules intimistes qu’elle affectionne : elle s’entoure de six musiciens et crée «Heptatomic», un groupe solide mêlant jeunes talents et valeurs établies. 2 ans plus tard, le septet présente un premier album, entre lyrisme et jazz libertaire.

Depuis la sortie de son premier album « Noordzee » paru en 2008, Eve Beuvens poursuit sa quête d’une harmonie des contrastes et d’une musique sans artifice aux couleurs de plus en plus riches. Le répertoire, écrit sur mesure pour le projet et entièrement signé de sa plume dévoile les multiples facettes de sa personnalité musicale et démontre que lyrisme et énergie ne sont pas incompatibles.

La délicatesse et le raffinement de ses compositions laissent place à des séquences de frénésie libertaire menées par ses comparses. Le jeu du piano, assuré et souple, est admirablement accompagné par cette nouvelle ‘dreamteam’ qui offre un jazz contemporain, intelligent et énergique.