Jazz Trotter : Espen Berg - Bølge

Le trio piano/basse/batterie est une recette qui a fait ses preuves, c’est le moins qu’on puisse dire, et qui s’est imposé au fil du temps comme l’un des formats élémentaires du jazz moderne. Ne dérogeant pas à la règle, voici un trio bien ancré dans la tradition, ce qui ne l’empêche pas de proposer quelque chose d’original.

Le pianiste Espen Berg, accompagné de Bárður Reinert Poulsen à la contrebasse et Simon Olderskog Albertsen à la batterie, propose, avec “ Bølge “ qui paraît chez Odin/Outhere, une série de compositions dynamiques, où le complexe, la mélodie et le lyrique fusionnent de façon inédite et surprenante. Le groupe livre une musique moderne, extravertie et accessible.

Le magazine Jazz Japan qualifiait le trio de Espen Berg comme « la plus grande et la plus importante découverte musicale du premier semestre 2016 » à la sortie du premier opus “Mønster” (Atterklang, 2015). Après une longue tournée au pays du Soleil-Levant, le trio est de retour avec un nouvel album saisissant et élégant, “Bølge”, qui devrait permettre à un groupe débordant de talent et d’enthousiasme de toucher une large audience.

Ils sont en concert pour la présentation de leur album jeudi 31 mai au By Jazz à Oslo.