Jazz Trotter : Eric Ineke JazzXpress feat. Tineke Postma

Le Bird vu des polders… Le JazzXpress du batteur Eric Ineke invite la saxophoniste Tineke Postma à relire Charlie Parker. Sortie chez Challenge.

Les chemins d'Eric Ineke et de Tineke Postma se sont croisés à plusieurs reprises ces dernières années. Le temps était venu de faire un album ensemble. Le centenaire de Charlie Parker, l'homme qui a contribué à définir le bebop, était le bon moment pour le réaliser. Selon Eric Ineke, sans Charlie "Bird" Parker, il n'aurait jamais monté son JazzXpress. Dans “What Kinda Bird is This ?”, l'auditeur découvre des morceaux connus et moins connus de Charlie Parker, complétés par deux morceaux signés par le contrebassiste Marius Beets et inspirés par l’œuvre de Bird.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)