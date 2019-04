Jazz Trotter : Elliot Galvin - Modern Times

Mixé en live et enregistré en une seule prise directement sur vinyle, “Modern Times”, qui sort chez Edition Records, est l’album le plus sincère et le plus représentatif qu’ait réalisé à ce jour Elliot Galvin qui confirme ici sa réputation d’artiste particulièrement original. Véritable dénonciation de la surproduction du monde dans lequel nous vivons, “Modern Times” replace la beauté et la magie du son enregistré au centre de son propos en utilisant des techniques quasiment inemployées depuis les années 1930, l’époque d’avant les bandes magnétiques. Cet album est classique dans tous les sens du terme et également instantané car il aura fallu exactement le même temps pour le fabriquer que pour l’écouter.

Sur chaque face du vinyle, on peut entendre un long set se dérouler d’une traite, sans blanc entre les différents morceaux. Ainsi que l’explique Eliott : “A force de faire énormément de musique avec des instruments électroniques, j’en avais presque oublié les instruments acoustiques. Et puisj’ai assisté à un concert en solo de Jason Moran à Montreux et ça m’a énormément inspiré : ça m’a rappelé pourquoi j'aimais faire du jazz et de la musique acoustique.C’était si immédiat et si humain. J’ai voulu faire un disque de cette manière-là. Je me souviens avoir eu une conversation avec Jorg, un des mes amis, qui m’a raconté qu’il était en train d’aménager un studio dans lequel on pourraitenregistrer directement sur vinyleet ça m’a semblé être le contexte idéal pour enregistrer un disque intégralement acoustique.”

En concert le 4 mai à 17h au Handelsbeurs de Gand, en Belgique

Elliot Galvin (piano)

Tom McCredie (contrebasse)

Corrie Dick (batterie)