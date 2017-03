Jazz Trotter : Elian Elias - Dance Of Time

Pour la parution de son nouvel album « Dance of Time » chez Concord/Universal, la chanteuse, pianiste et compositrice brésilienne Eliane Elias est en concert le vendredi 31 mars à 23h au Birdland à New York (USA).

Un style immédiatement reconnaissable mêlant musique brésilienne, jazz et musique classique, des talents de pianiste et de compositrice hors du commun, une voix aussi sensuelle qu’ensorcelante… Voilà, en résumé, les raisons qui ont fait d’Eliane Elias l’une des artistes brésiliennes les plus célèbres au monde.

Tout comme « Made in Brazil », « Dance of Time » a été enregistré au Brésil. « Ca avait été un tel plaisir la première fois », répond la chanteuse lorsqu’on l’interroge sur ce choix. Thématiquement, ce nouvel album est toutefois très différent du précédent : alors que « Made in Brazil » était un hommage vibrant à trois générations de compositeurs brésiliens, « Dance of Time » aborde des thèmes bien plus variés. Accompagnée par des invités aussi prestigieux que le pianiste Amilton Godoy, les guitaristes et chanteurs João Bosco et Toquinho, le trompettiste Randy Brecker, le vibraphoniste Mike Mainieri et le chanteur Mark Kibble, Eliane Elias rend hommage aux personnes qui l’ont accompagnée à ses débuts, tant au Brésil qu’aux Etats-Unis. « Je voulais être entourée de musiciens qui ont été très importants pour moi lorsque j’ai commencé », explique l’artiste. « Avec « Dance of Time », je passe toute ma carrière en revue, de mes débuts à aujourd’hui. »