Jazz Trotter : Eddie Palmieri - Sabiduria

Pour la parution de son nouvel album « Sabiduria » chez Ropeadope, le chef d'orchestre, compositeur, arrangeur et pianiste Eddie Palmieri est en concert lundi 24 avril à 19h et 21h, dans le cadre des Eddie Palmieri Presents Afro-Caribbean Latin Mondays au Subrosa à New York (jusqu'au 29 mai).

L'influence d'Eddie Palmieri sur le monde de la musique moderne est souvent célébrée, mais aussi souvent sous-estimée. Dans sa 80ème année, son énergie et son engagement semblent augmenter, comme pour souligner pleinement le pouvoir non seulement de la musique mais aussi de l'importance du processus interculturel. Sans signe de fatigue, M. Palmieri est l'aîné d'une culture mondiale de musiciens, enseigne activement aux jeunes étudiants et ouvre la voie à la prochaine génération.

Et maintenant, M. Palmieri apporte au monde son premier projet depuis son Grammy gagné en 2005/2006 - SABIDURIA. Sabiduria est le mot espagnol pour WISDOM, et le message est clair dès le début que la sagesse est la valeur exaltée qui devrait nous guider tous. Son intention avec Sabiduria, comme c'est le cas avec tous ses enregistrements, est de créer un art qui sera analysé et compris bien au-delà de son temps.

