Jazz Trotter : Eddie Palmieri fête ses 80 ans

Pour fêter joyeusement ses 80 printemps, le chef d'orchestre, compositeur, arrangeur et pianiste Eddie Palmieri est en concert pour deux dates au Rose Theater du Jazz At Lincoln Center à New York, le vendredi 03 et samedi 04 mars à 20h.

Le NEA Jazz Master et neuf fois gagnants du Grammy Award est réputé pour fusionner habilement les harmonies complexes du jazz avec les rythmes de son héritage portoricain et les mélanges afro-américains et caribéens.

En parallèle, « Mr. EP - A Tribute to Eddie Palmieri » du trompettiste américain Charlie Sepúlveda paraît chez HighNote.

Charlie Sepúlveda est le trompettiste du pouvoir et de la nuance. Sur ce nouvel enregistrement, Sepúlveda relève le défi de préserver la culture sans être piégé par elle. Il peut prendre un classique éprouvé comme "Besamé Mucho", et au lieu de tomber dans la routine, il la modernise complètement, décochant la mélodie de son rythme boléro parfois accentué et fait quelque chose de complètement nouveau et communicatif. Ici, rendant hommage à son ancien "patron", Eddie Palmieri, Sepúlveda apporte son style distinctif à huit pistes imaginatives avec Palmieri sur deux morceaux en solo. Ce n'est pas de la salsa et ce n'est pas du jazz, et ce n'est pas exactement une fusion des deux mais un espace passionnant et imaginatif entre eux.