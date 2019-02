Jazz Trotter : The Ebony Hillbillies en concert

Des trottoirs de Manhattan aux scènes prestigieuses du Carnegie Hall et du Lincoln Center jusqu’à des apparitions à la télévision dans le “Good Morning America” de ABC ou à la BBC, The Ebony Hillbillies est un vrai phénomène, faisant revivre une forme d'art perdue dans la mémoire de l’Americana. Un groupe de musique à cordes qui sort des limbes pour toute une nouvelle génération.

Ils apporter une étonnante fraîcheur à ce genre oublié dans le monde du 21ème siècle et tombent à pic face à un fort besoin d’éducation musicale. L’ensemble est dirigé par Henrique Prince (violon, voix) avec Norris Bennett (banjo, dulcimer de montagne, guitare, voix), Gloria Thomas Gassaway (voix, os), le bassiste acoustique William “Salty Bill” Salter (3 fois récompensé aux Grammy en co-compositeur de hits pop célèbres comme Where Is The Love et Just The Two Of Us), Allanah Salter (shaker, voix), Newman Taylor Baker/Ricky “Dirty Red” Gordon (washboard, percussion) et A.R. aux percussions “cowboy”. Leur nouvel album ‘5 Miles From Town”, sort chez EH Music.

En concert mercredi 6 et jeudi 7 février au Town Hall de New York dans le cadre du Black History Month.