Jazz Trotter : Eberhard Weber - Once Upon a Time

“Once Upon A Time Live in Avignon” qui paraît chez ECM, enregistré au Théâtre des Halles d'Avignon en août 1994, présente l'approche singulière d’un récital en contrebasse solo signé Eberhard Weber. Sortie chez ECM.

“Once Upon A Time Live in Avignon” voit le bassiste Eberhard Weber équilibrer le répertoire original de ses albums “Orchestra” et “Pendulum” avec une interprétation vibrante de My Favorite Things et de son propre Trio for Bassoon and Bass, révélant de nouveaux aspects de son approche musicale si marquante pour toute une génération de bassistes. Dans sa chronique de l'un des concerts du bassiste l'année où cet album a été enregistré, le Financial Times s'est émerveillé de la musicalité de Weber, insistant sur le fait qu' « il est difficile d'imaginer que quelqu'un d'autre puisse jouer ce que Eberhard Weber joue ».

(extrait du communiqué de presse)