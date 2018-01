Jazz Trotter : Dr Lonnie Smith - All In My Mind

Pour la parution de son nouvel album “All In My Mind” chez Blue Note, l’organiste américain Dr Lonnie Smith était en concert hier soir au Jazz Standard à New York.

« All in My Mind » est un album live qui avait été enregistré dans ce même Jazz Standard lors d’un concert donné en trio l’été dernier par la légende de l’orgue Hammond B-3 à l’occasion de son 75ème anniversaire. Ce disque est le digne successeur de « Evolution » (2016), un album salué par la critique qui marquait le retour de Dr. Lonnie Smith chez Blue Note Records, label qui lui avait permis d’accéder à la reconnaissance du grand public avec la sortie entre 1968 et 1970 d’une série d’albums soul jazz devenus depuis de véritables classiques.

Le retour de Dr. Lonnie Smith chez Blue Note après 46 ans d’absence répond parfaitement à l’objectif que s’est fixé Don Was depuis son arrivée à la tête du label : mettre à l’honneur aussi bien les étoiles montantes du jazz que les musiciens ayant écrit son histoire. « Dr Lonnie Smith revient sur le label Blue Note avec un album qui met en évidence l’irrésistible pouvoir de séduction de l’orgue soul », s’enthousiasmait The Wall Street Journal dans une critique publiée à la sortie de « Evolution ». « Cet album, poursuivait le quotidien, montre à merveille que le mariage entre cet instrument et ce style musical conserve toute sa pertinence ».

« Mon groupe est comme une confrérie, une famille dont les membres sont dévoués les uns aux autres », dit Lonnie Smith du trio qu’il forme avec le guitariste Jonathan Kreisberg et le batteur Johnathan Blake. « Mes musiciens savent ce que j’essaie de faire et ils développent ma pensée. Je suis tout le temps dans l’instant quand je joue. Ils savent s’adapter et être là pour moi.C’est la vie qui passe dans votre jeu et c’est votre histoire que vous racontez. Je sais qui je suis et c’est déjà beaucoup », déclare Lonnie Smith.

Évoquant son retour chez Blue Note, l’organiste ne tarit pas d’éloge à l’égard de Don Was, producteur de ce nouvel album comme du précédent. « J’ai travaillé avec des producteurs qui ne comprennent pas les musiciens avec lesquelles ils collaborent. Don, lui, veut que je sois moi-même. Il comprend et respecte la créativité. Il me fait penser à Frank Wolff qui possédait cette même qualité. »

Dr. Lonnie Smith (orgue B3 Hammond)

Jonathan Kreisberg (guitare)

Johnathan Blake (batterie)