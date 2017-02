Jazz Trotter : Donny McCaslin et Clay Giberson

Le saxophoniste américain Donny McCaslin, qui a collaboré avec David Bowie, est en concert mercredi 1er et jeudi 2 février au Blue Note à Tokyo (Japon), avec Mark Guiliana (batterie), Tim Lefebvre (basse) et Jason Lindner (claviers).

Il est également dans le dernier album du pianiste Clay Giberson, « Pastures », qui paraît chez Origin, avec Drew Gress à la basse acoustique et Matt Wilson à la batterie.

Inspiré par les racines de la musique américaine qui se retrouve dans beaucoup d'enregistrement de Michael Brecker, Charlie Haden et Ornette Coleman, Clay Giberson a aussi cherché à les explorer dans ses propres compositions sur cet album. Comprenant cinq compositions originales et quatre arrangements don CPE Bach et l'hyme de Shaker, cet musique évoque l'élément pastoral, l'espace qui s'étend à travers le ciel américain.