Jazz Trotter : Dominique Fils-Aimé - Stay Tuned !

Après avoir fait une entrée remarquée sur la scène musicale canadienne en 2018 avec “Nameless”, Dominique Fils-Aimé dévoile “Stay Tuned !”, deuxième album de sa trilogie qui paraît chez Modulor.

Dominique Fils-Aimé est une auteure et interprète de Montréal qui puise son inspiration dans les icônes de la musique soul des années 40 à 60 telles que Billie Holiday, Etta James et Nina Simone. Semi-finaliste dans l'équipe de Pierre Lapointe à l'émission La Voix en 2015, elle a su séduire le public grâce à son authenticité et à sa voix suave.

“Nameless” rendait hommage à la capacité de résilience des hommes face à l’adversité, et ainsi à l’histoire et à la culture des peuples afro-américains et de tous les peuples opprimés d'hier et d'aujourd'hui.

Du bleu de “Nameless” teinté de silences historiques et de blues, au rouge brûlant du jazz, l'album “Stay Tuned !” est un appel, ainsi qu'un rappel à la révolution. Dans ce deuxième volet, composé de 15 chansons, Dominique Fils-Aimé explore le mouvement de lutte pour les droits civiques des années 60, en y retraçant différents événements socio-politiques marquants (Lincoln Hills Country Club, Little Nine Rock, Emmett Till).

Elle rend ici hommage à tous les anonymes engagés dans cette lutte ainsi qu’aux figures politiques afro-américaines emblématiques de l'époque telles que Nina Simone, Rosa Parks, Joséphine Baker, Lena Horne, Malcolm X, et Martin Luther King. “Stay Tuned !” mêle la voix, le piano et la trompette, sur des grooves aussi éclectiques qu’irrésistibles. Avec des arrangements riches en harmonies vocales, “Stay Tuned !” met en avant la voix en tant qu’instrument à part entière, sublimant le message à travers des mots forts et engagés. Tantôt rebelle et énergique, tantôt nostalgique et intimiste, Dominique Fils-Aimé s'approprie ces standards. Mais en se détachant des compositions, la chanteuse nous présente une oeuvre axée sur des formes musicales libérées.

Choisie comme Révélation Jazz Radio-Canada 2019-2020 et nommée au prestigieux prix Polaris, Dominique Fils-Aimé part désormais à la conquête de la France avec un album sensible et sophistiqué aux couleurs soul, jazz et R&B.

(extrait du communiqué de presse)

Dominique Fils-Aimé entame une tournée au Canada à partir du 20 mars.