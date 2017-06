Jazz Trotter : Denys Baptiste - The Late Trane

Pour la parution de son nouvel album « The Late Trane » chez Edition Records, le saxophoniste et compositeur britanique Denys Baptiste est en concert vendredi 2 juin à 20h30 au Club Sportif de Wakefield (Grande Bretagne) dans le cadre des Wakefield Jazz.

Denys Baptiste (saxophone ténor)

Nikki Yeoh (piano)

Neil Charles (basse)

Rod Youngs (batterie )

Denys Baptiste est lauréat de plusieurs récompenses en Grande Bretagne, notamment de la BBC avec le Parliamentary Jazz Awards (pour le meilleur album). Il a peu enregistré ces derniers temps mais a eu envie de retourner en studio à l'occasion du 50ème anniversaire de la disparition de John Coltrane, pour lequel il avait énormément de respect..

Une tournée met en valeur le travail préparé pour cet enregistrement et fera sortir de Londres, pour quelques unes de ses rares apparitions, le pianiste Nikki Yeoh. Associés depuis longtemps au groupe Tomorrow's Warriors, Rod Youngs (batterie) et Neil Charles (basse) complètent le quartet.

Une grande partie de la musique de John Coltrane est évidemment documentée sous forme d'enregistrements mais, malheureusement, peu d'artistes jouent les oeuvres de ses dernières années et, par conséquent, ces magnifiques mélodies ne sont pas familières au public. Dusk Dawn , Crescent Living Space , Vigil et After the Rain sont quelques-unes des compositions enregistrées pour «The Late Trane».