Jazz Trotter : Danny Fox au Mezzrow de New York

Pour la parution de son nouvel album “The Great Nostalgist” chez Hot Cup Records, le pianiste américain Danny Fox est en concert lundi 22 janvier au Mezzrow à New York.

Le pianiste Danny Fox est né à New York où il s’est immergé dans la scène jazz depuis son plus jeune âge. Au lycée, le pianiste a été choisi pour la Presidential Scholar in the Arts. Il est devenu un actif sur la scène musicale de Boston lorsqu’il était à Harvard.

Il forme le Danny Fox Trio en 2008 et après quelques mois de répétition dans un sous-sol de Brooklyn, il embarque ses camarades dans sa voiture et ils parcourent les Etats-Unis. Après un premier album, acclamé par la critique, “The One Constant” (Songlines) en 2011, ils avaient publié “Wide Eyed” (Hot Cup) en 2014.

Toujours en trio, avec le bassiste Chris van Voorst van Beest et le batteur Max Goldman, Danny Fox a cette fois enregistré dans le salon d’une vieille maison des Catskills “à l’ancienne” : pas de casques, tous les trois côte à côte, pas de re-recordings; l’esprit de la musique de chambre avec des arrangements et des jeux rythmiques venus en droite ligne du jazz contemporain.