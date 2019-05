Jazz Trotter : Dann Zinn - Day Of Reckoning

Pour son cinquième enregistrement en tant que leader, “Day Of Reckoning”, qui paraît chez Origin, le saxophoniste de la baie de San Francisco Dann Zinn présente son quartet dans neuf nouvelles compositions originales ainsi qu'une version du standard Blame It On My Youth.

Avec Taylor Eigsti au piano, Zach Ostroff à la contrebasse et Mark Ferber à la batterie, Dann Zinn a enregistré dans les dernières semaines des légendaires Fantasy Studios à Berkeley. Le groupe a mis à profit la clarté du studio, créant une expérience d'écoute qui "illustre le don de Zinn pour marier des thèmes éminemment mémorisables à des rythmes envoûtants. Dann Zinn est un changeur de jeu qui emmène le jazz dans de nouvelles directions." (Stanford Jazz).

Dann Zinn présente son nouvel album vendredi 31 mai à 20h à la Piedmont Piano Company à Oakland.