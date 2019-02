Jazz Trotter : Daniel Rotem, Josh Johnson - Sweet Stuff

Le Blue Whale Club est comme une seconde maison pour beaucoup d’entre nous qui avons dédié notre vie à créer et partager la musique à Los Angeles. C’est aussi là que j’ai rencontré Jordi Pujol pour la première fois. Cette soir-là, le Thelonious Monk Institute of Jazz Performance dont j’ai eu le privilège d’être membre, y présentait le dernier concert de notre résidence à L.A.. A l’époque, j’étais sur le point d’enregistrer mon premier album “Be Nice” et je cherchais un label. Vous pouvez imaginer ma surprise quand Jordi est venu me voir après le concert et s’est présenté. Je me souviens avoir découvert beaucoup de mes artistes préférés par leurs enregistrements sur Fresh Sound et j’étais très heureux de cette rencontre inattendue.

Jordi et moi nous sommes revus le lendemain et avons parlé de la vie, et de l’importance de la musique dans le monde. Nous avons conclus de rester en contact même après son retour en Espagne, et un an après, quand Jordi et revenu à Los Angeles, je l’ai invité à un concert où je jouais et dont j’imaginais qu’il pourrait lui plaire. A l’époque, Josh Johnson et moi jouions toute les semaines (un quartet sans piano) dans un petit bar de Los Angeles dirigé par le batteur Martin Diller. Josh est un de mes musiciens favoris et un ami proche depuis que j’ai déménagé à Los Angeles (il est aussi un ancien étudiant du Monk Institute) et pouvoir jouer ensemble toutes les semaines était quelque chose que j’attendais avec impatience.

Jordi a adoré le quartet à deux saxophones avec l’interaction et la communication qui étaient au coeur de la musique et a proposé que l’on enregistre un album sur Fresh Sound avec le même format de groupe, sax alto, sax ténor, basse et batterie. Nous avons enregistré quelques mois plus tard, choisissant de nous focaliser sur des standards et des morceaux d’artistes que nous aimions, exactement comme nous l’aurions fait lors de nos concerts hebdomadaires. « Sweet Stuff » est le résultat direct de cette rencontre de juin 2016. [Daniel Rotem]

Le groupe est en concert vendredi 22 février à 20h au Sound Room à Oakland, Californie.