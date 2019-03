Jazz Trotter : Daniel Herskedal - Voyage

“Voyage” qui paraît chez Edition Records, est le nouvel album du tubiste et compositeur norvégien Daniel Herskedal, à la suite de “Slow Eastbound Train” (2015) et “The Roc” (2017). On y retrouve le groupe de base de Daniel Herskedal au tuba et la trompette basse : le pianiste Eyolf Dale, le percussionniste Helge Andreas Norbakken et l’altiste Bergmund Waal Skaslien.

Sur “Voyage”, le groupe dégage une fluidité et une interconnexion sans failles et met encore plus l'accent sur la subtilité, la nuance et la couleur sur lesquelles Daniel Herskedal a bâti sa réputation en matière de composition. Entre la beauté mélodique de Slow Eastbound Train et les saveurs arabes de The Roc, “Voyage” est la marque du goût exquis de Daniel Herskedal et du mélange parfait d'émotion, de mélodie et d'intensité rythmique qui se fondent dans un son qui est indéniablement le sien.

Daniel Herskedal est en concert le jeudi 21 mars à 20h au Kings Place à Londres

Daniel Herskedal (tuba, trompette basse)

Bergmund Waal Skaslien (alto)

Eyolf Dale (piano)

Helge Andreas Norbakken (percussions)