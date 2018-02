Jazz Trotter : Dan Pugach - Plus One

Pour la parution de son nouvel album “Plus One” chez Unit Records, le batteur israélien Dan Pugach est en concert vendredi 23 février au 55 Bar à New York.

Arrivé aux Etats-Unis en 2006, Dan Pugach étudie au Berklee College of Music de Boston avant d’obtenir son master au City College de New York. Environ dix ans plus tard, son premier album, “Plus One”, est le fruit d'années de travail acharné, de pratique, d'écriture et de réécriture. Un enregistrement joyeux et diversifié qui exprime la vision de Pugach d'un «mini big band».

"Ce qui me plait le plus dans le son et le concept de Dan, c'est que le jeu et l'écriture sont généreux", explique Antonio Sanchez, batteur de Pat Metheny, cinq fois récompensé aux Grammy Awards. "Tout tourne autour de la musique, l'écriture est précise et concise, tout le monde joue le jeu. Magnifique album !”

Le nonet joue comme une seule personne dans “Plus One”, avec beaucoup de puissance individuelle. L’ensemble de Dan Pugach, est composé de Nicole Zuraitis à la voix; Ingrid Jensen, David Smith aux trompettes; Mike Fahie au trombone; Jen Hinkle au trombone basse; Andrew Gould au saxophone alto; Jeremy Powell au saxophone ténor, Andrew Gutauskas au saxophone baryton; Carmen Staaf, Jorn Swart au piano; Tamir Shmerling à la basse; Bernardo Aguiar au pandeiro et Pugach à la batterie.