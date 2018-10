Jazz Trotter : Dairo Miyamoto - Last Picture

« Par sa présence et sa créativité Dairo Miyamoto était indispensable à ma musique. Je n’ai jamais pensé une seconde qu’il pourrait ne plus être à mes côtés. Ce disque se veut un hommage au travail accompli ensemble, je le dédicace à Dairo et à son épouse Satomi. »Jun Miyake

Le trompettiste, compositeur Jun Miyake est une star au Japon mais il est aussi connu dans le monde entier pour ses albums (17) qui mélangent habilement les genres musicaux, pour son travail sur des musiques de films, de danse contemporaine, des publicités pour la télévision ; ainsi il a collaboré notamment avec Wim Wenders, Jean-Paul Goude, Philippe Découflé, Oliver Stone,….et des artistes comme Arthur H. Vinicius Cantuaria, David Byrne, Grace Jones, Ron Carter, Michael Brecker, et bien d’autres.

Dairo Miyamoto (né en 1957 à Tokyo, mort le 11 octobre 2016) a été longtemps, jusqu’à son décès, le saxophoniste de Jun Miyake (de 1982 à 2016) et un élément indispensable à sa musique… A la demande de Dairo, Jun Miyake lui a confié ses compositions et l’a aidé à réaliser cet album qui sera le dernier auquel aura participé Dairo. Un très bel hommage posthume à cet interprète exceptionnel qui montre tout son talent tant aux saxophones qu’aux flûtes et aux percussions, à travers ces 12 titres qu’il aura joué au cours de sa carrière aux côtés de Jun Miyake.

en savoir plus émission Tapage nocturne Portrait de Jun Miyake, compositeur et trompettiste japonais