Jazz Trotter : Cyril Chestnut - Kaleidoscope

Le trio de jazz avec piano, une tradition avec sa propre lignée et ses inconditionnels bien vivante grâce aux musiciens de ce “Kaleidoscope” qui paraît chez HighNote. Un maître du piano comme Cyrus Chestnut, peut donner à ce format éprouvé - dont les praticiens vont de Jelly Roll Morton à Robert Glasper - une pertinence pour les auditeurs actuels et élargir ses paramètres sans perdre de vue son passé historique.

Pour cet enregistrement, Cyrus Chestnut a arrangé huit compositions de pianistes classiques, Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, Maurice Ravel et Eric Satie, abordant les thèmes classiques à travers une série de transformations audacieuses. Cyrus Chestnut apparaît là comme un artiste aux multiples facettes qui, à partir du vénérable format piano-contrebasse-batterie, peut réfracter le passé à travers son imagination et créer quelque chose de nouveau, frais et excitant.

Cyrus Chestnut (piano)

Eric Wheeler (basse)

Chris Beck (batterie)

Cyrus Chestnut est en concert lundi 19 novembre à 19h30 au Janet Quinney Lawson Capitol Theatre à Salt Lake City (Utah).