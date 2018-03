Jazz Trotter : Curtis Salgado & Alan Hager - Rough Cut

Six titres originaux imprégnés de l’esprit des plus grandes traditions du blues et sept morceaux sur des classiques de Elmore James, Muddy Waters, Son House et d’autres. Du finger-picking acoustique léger au glamour du blues de Chicago sombre et profond, Curtis Saldago et Alan Hager jouent avec la joie d’enfants dans une magasins de bonbons se délectant de l'héritage riche et captivant du blues.

Ils sont en concert vendredi 30 mars au Dosey Doe à The Woodlands au Texas pour la parution de “Rough Cut” chez Alligator.