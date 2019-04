Jazz Trotter : Cully Jazz Festival 2019

Depuis plus de 35 ans que le Cully Jazz Festival demeure fidèle aux valeurs qui font son succès : la qualité de sa programmation musicale, l’engagement bénévole et la fidélisation du public rendue possible grâce à un cadre naturel merveilleux et un accueil chaleureux. Curieux et enthousiaste, le public répond chaque année à l’appel des artistes et des organisateurs.

Le jazz, décliné sous toutes ses formes.

Tous les ans, le jazz est à la fête dans le village de Cully, avec des concerts prestigieux attirant les foules. Les festivaliers curieux voulant profiter de l’ambiance unique des lieux déambulent au gré de leurs envies, dans une constellation de caveaux constituant le Festival OFF. C’est incontestablement ce mariage entre les concerts payants du Festival IN et l’offre de concerts gratuits du Festival OFF qui séduit un public assidu.

Avec ses trois scènes que sont le Chapiteau, le Next Step et le Temple, le Festival IN peut se targuer d’avoir accueilli des artistes aussi prestigieux que Bobby Mc Ferrin, Wayne Shorter, Gilberto Gil, McCoy Tyner, Stephan Eicher, Madeleine Peyroux, Marianne Faithfull, Dee Dee Bridgewater, Charles Lloyd, Ibrahim Maalouf, Jan Garbarek, Carla Bley, Marcus Miller, Manu Dibango, Thomas Dutronc, Michel Petrucciani, Manu Katché, John Scofield, Ahmad Jamal, Randy Weston, Seun Kuti, Monty Alexander, Gregory Porter, Avishai Cohen ou encore Lisa Simone.

Le Festival OFF, constitué d’une quinzaine de cafés, scènes éphémères et caveaux disséminés dans l’ensemble du village, représente quant à lui un véritable tremplin pour la relève du jazz en Suisse. S’il arrive en effet régulièrement qu’un artiste du OFF se retrouve, quelques années plus tard, à l’affiche du Festival IN, il arrive aussi qu’un artiste du IN désire revenir au Cully Jazz en résidence au OFF.

Un Festival au cœur de Lavaux

Situé au bord du Lac Léman, au cœur de Lavaux, Patrimoine mondial de l’UNESCO, Cully est un village vigneron au charme unique. Chaque année au printemps ses habitants ouvrent leurs portes, leurs caves et caveaux ou même parfois leurs salons pour accueillir des musiciens, et permettre un partage et une convivialité inimitables. Ainsi, les amateurs de musiques de qualité, de vins élégants et de convivialité se retrouvent dans un festival débordant d’énergie grâce à la générosité de ces habitants.

Le Festival n’aurait pas lieu sans la force du bénévolat. Mené par une association bénévole, à l’exception d’organisation est composée d’un bureau de deux à huit personnes durant l’année et une dizaine de membres bénévoles. Durant les neuf jours du Festival, cette équipe permanente est soutenue par 600 bénévoles que l’on retrouve dans tous les secteurs de l’organisation.

Développement durable

Conscient de son impact sur l’environnement, le Cully Jazz Festival cherche à réduire son empreinte écologique et à préserver au mieux le magnifique site dans lequel il s’inscrit. La commission de développement durable fixe chaque année de nouveaux objectifs visant à réduire l’impact environnemental du Festival. On lui doit notamment la mise en place des gobelets et vaisselles consignés, la consommation d’une énergie principalement renouvelable et romande, le tri des déchets, ainsi que la constante amélioration du réseau de transports en commun.

Mission

La mission principale du Festival est la promotion du jazz et de ses artistes par le biais d’un événement de grande qualité ouvert à tous les publics. Tourné vers l’avenir dans sa promotion du jazz, la qualité, l’accessibilité et la découverte sont les caractéristiques principales que nous souhaitons promouvoir.

Situé dans un cadre d’exception, le site du Festival est un élément central : le site et le Festival doivent se mettre mutuellement en valeur.

