Jazz Trotter : Cowboys and Frenchmen - Bluer Than You Think

Pour la parution de leur deuxième album, “Bluer Than You Think” chez Outside Music, le quintet américain Cowboys and Frenchmen est en concert jeudi 26 octobre à 21h au High Rock Outfitters à Lexington (Etats-Unis).

Le nom du groupe a été emprunté au court métrage de David Lynch (1988), “The Cowboy and the Frenchman”. "Bluer Than You Think" est un album célébrant la variété d'expression du jazz moderne qui naît de l'intellect, du corps et de l'âme. Avec des compositions mélangeant des formes conventionnelles avec des idées radicales de tous les genres, Cowboys & Frenchmen définissent le blues comme une invitation à être personnel et unique. Leur album est une performance dynamique et interactive au service d'une vision inclusive de la musique et des humains qui la composent.

Owen Broder (saxophones)

Ethan Helm (saxophones)

Chris Ziemba (piano)

Ethan O’Reilly (basse)

Matt Honor (drums)