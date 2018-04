Jazz Trotter : concert de Cortex le 14 avril à Voss en Norvège

Cortex ? On pourrait s'y attendre, mais non, ce n'est pas du jazz cérébral ! Même en prenant en compte le fait que "Avant-Garde Party Music" est issu de l'approche plutôt intellectuelle de l'ère du bebop / hard bop (quand les gens s'asseyaient au concert pour écouter plutôt que danser) et du free jazz d'aujourd'hui. La musique est certes d'avant-garde, mais vous pouvez faire la fête avec, parce qu'il y a du groove dans cet album, et ça swingue comme pas possible. Pas de manière conventionnelle, bien sûr, mais cela vous donne l'occasion de vous laisser aller à bouger votre corps. Puisque le cadre de référence est la transition entre bop et free, il est normal de reconnaître l'influence du travail d'Ornette Coleman avec Don Cherry. Mais ce n'est pas si simple : Cortex est un groupe scandinave et du coup, la musique a ce petit quelque-chose de différent, comme ce que nous avions déjà perçu chez The Thing, Atomic et The Core : une sorte d'hyper-réalisme, faisant du jazz européen quelque chose d'encore plus "authentique" que l'original américain.

Source traduite du site du label Cleanfeed Records.

Plus d'informations sur cortexmusic.no.

Thomas Johansson (trompette)

Kristoffer Berre Alberts (saxophone)

Ola Høyer (contrebasse)

Gard Nilssen (batterie)

En concert samedi 14 avril au Voss Jazz Club de Voss (Norvège)