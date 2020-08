Jazz Trotter : Christoph Irniger - Open City

Le trio élargi du saxophoniste suisse Christoph Irniger présente “Open City” chez Intakt.

Après les albums “Gowanus Canal” (2012) et “Octopus” (2015), Christoph Irniger et son trio avec le bassiste Raffaele Bossard et le batteur Ziv Ravitz présentent “Open City”. Cette fois, ils invitent en plus le saxophoniste alto américain Loren Stillman et le tromboniste allemand Nils Wogram.

à lire aussi article Jazz Trotter : Cowboys From Hell - Running Man

Familier de la tradition du jazz, le trio élargi choisit un terrain de jeu résolument actuel. Avec un esprit très ludique et beaucoup d’inventivité mélodique autour de compositions au format de chansons, l'ensemble combine arrangement et improvisation pour une mise en forme musicale harmonieuse et particulièrement séduisante. "Ce ne sont pas seulement d'éminents techniciens, ils sont aussi doués pour l'interaction, comme des somnambules. Avec Loren Stillman et Nils Wogram, le trio de Christoph Irniger crée une musique qui allie intelligence et passion, un parfum intemporel et une formulation bel et bien actuelle", écrit Manfred Papst dans les notes de pochette.

(extrait du communiqué de presse - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Le trio de Christoph Irniger est en tournée en Suisse à partir du 03 septembre 2020.