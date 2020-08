Jazz Trotter : Charlotte Greve, Vinnie Sperrazza, Chris Tordini - The Choir Invisible

“The Choir Invisible”, premier album du trio de Charlotte Greeve, Vinnie Sperrazza et Chris Tordini, paraît chez Intakt.

Saxophone, basse, batterie : ce trio, oscillant entre improvisation et composition, réunit trois voix significatives de la scène musicale créative de Brooklyn, même si Charlotte Greve, 32 ans, est originaire de Berlin. "The Choir Invisible" ne révèle pas seulement des droits égaux pour tous, mais aussi des responsabilités égales, en tant qu'accompagnateur et soliste. Tous trois sont à la fois mélodie et son.

Le trio a commencé à jouer sans idée préconçue au début. Au fil du temps, chacun a ensuite apporté des compositions, ce qui leur a permis d'emprunter des chemins différents et de donner naissance à des morceaux très particuliers. Pas d'improvisations sans fin, sans limites, mais une symbiose de courants spontanés et d'un besoin de structure. “Ce Choir Invisible pourrait bien décrire le potentiel d'un groupe qui, avec trois instruments, parvient à envisager une énorme diversité, et beaucoup de ce qui n'est pas expressément joué peut être imaginé ou entendu dans notre oreille interne. Dans ces dimensions profondes du trio brille la polyphonie d'un chœur. “Euphorique et pourtant enraciné dans la vie quotidienne", écrit Bert Noglik dans les notes de pochette.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traductio E. Lacaze / A. Dutilh)

