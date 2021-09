Jazz Trotter : Champian Fulton - Live from Lockdown

La pianiste et chanteuse Champian Fulton présente "Live from Lockdown", doux témoignage d'une période incertaine enregistré en duo avec son père Stephen Fulton à la trompette et au bugle

La pianiste et chanteuse aux multiples facettes Champian Fulton présente son nouvel album “Live from Lockdown”. Après avoir conquis le public durant le confinement avec ses passionnants webcasts du dimanche, Champian a décidé d'offrir un enregistrement définitif de sa série comprenant une sélection de certaines des sessions les plus populaires données en duo avec son père et fidèle collaborateur Stephen Fulton au bugle et à la trompette.

Lorsque le confinement s’est abattu sur Manhattan au printemps dernier, Champian Fulton a vu son emploi du temps passer de saturé à vide. Les salles de concert étant fermées, et la distanciation sociale étant à son comble, Champian et son père ont commencé à se produire à domicile pour un public virtuel. Les concerts ont connu un succès immédiat, avec plus de 20 000 vues par semaine, et le duo de la famille Fulton a gagné d’innombrables nouveaux fans.

Le succès des concerts en live-stream (qui se poursuivent toujours, bien qu'à un rythme moins soutenu) a incité Champian à enregistrer un album intégralement consacré à cette formule en duo. L'œuvre qui en résulte va bien au-delà de la nouveauté, et est certainement bien trop cohérente pour être considérée comme un simple souvenir. Champian et son père brillent dans cette série en tête-à-tête, où la connivence est totale.

Champian Fulton (piano, voix)

Stephen Fulton (bugle, trompette)