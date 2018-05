Jazz Trotter : Caroline Davis - Heart Tonic

Pour la parution de son nouvel album « Heart Tonic » chez Sunnyside, la saxophoniste et compositrice Caroline Davis est en concert à la Neighborhood Church de Greenwich Village à New York. Ce nouvel album est un voyage émouvant à travers le déménagement de Caroline Davis, de Chicago à New York et le résultat de ses recherches sur la biologie du coeur…

Caroline Davis (alto saxophone)

Marquis Hill (trompette)

Julian Shore (piano, Fender Rhodes, Yamaha DX7, Roland JD-Xi )

Tamir Shmerling (basse acoustique et électrique )

Jay Sawyer (batterie)

Rogerio Boccato (percussion 2, 9)

Benjamin Hoffmann - organ (4, 5)