Jazz Trotter : Carlos Vega - Art of the Messenger

Le saxophoniste ténor de Chicago, Carlos Vega, puise dans l'énergie du mouvement hard bop de la fin des années 50, avec cette session en quintet qui reprend la vision des emblématiques Jazz Messengers d'Art Blakey. “Art of the Messenger” sort chez Origin.

Assumant le style des Messengers à travers son héritage portoricain et le temps qu'il a passé avec des groupes de musique latine et de salsa dans sa ville natale de Miami, le concept de Carlos Vega se révèle dès le premier morceau, Art of the Messenger. Propulsés par les rythmes puissants du batteur Xavier Breaker, le bassiste Josh Ramos et le pianiste Stu Mineman ancrent le quintet tout au long de la session, le trompettiste Victor Garcia rejoignant Carlos Vega sur cette formidable ligne de front. Par la suite, Carlos Vega propose un hommage latin jazz à Charlie Parker avec Bird's Word. L'interprétation de Carlos Vega de l’héritage du hard bop comprend des détours par Chicago et Miami.

"...des compositions modernes, des arrangements astucieux, un jeu de groupe plein d'entrain - ils réagissent les uns aux autres - et une fraîcheur et une spontanéité dans leurs solos à vous scotcher l'oreille." - All About Jazz

Carlos Vega est né et a grandi à Miami, en Floride. Il a étudié le jazz à l'université pendant la journée tout en s'immergeant dans la scène latine et salsa six nuits par semaine, avec certains des groupes latins les plus innovants de Miami. Ces premières expériences musicales ont contribué à jeter les bases de l'approche originale de Carlos Vega en matière de composition et d'improvisation.

Il a effectué de nombreuses tournées aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, et s'est produit avec Arturo Sandoval, Ira Sullivan, Tito Puente et la légende de la trompette Doc Severinsen, pour n'en citer que quelques-uns.

En 2005, il s'est rendu à l'Université de l'Illinois pour y poursuivre des études supérieures en musique et a rapidement fait partie de la très excitante et dynamique scène latine et jazz de Chicago, jouant avec certains des meilleurs musiciens de Chicago. Carlos Vega est actuellement professeur associé au Florida Arts & Music à Tallahassee.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)