Jazz Trotter : Cameron Graves - Seven

Le pianiste, compositeur et chanteur Cameron Graves, a.k.a. The Planetary Prince, qualifie de thrash-jazz la musique qu'il a conçue pour son nouvel album “Seven” qui paraît chez Mack Avenue. Mais ce n'est qu'un début…

Oui, à la première écoute, la force métallique et la précision hardcore de “Seven” peuvent vous faire reculer. Après tout, Cameron Graves a grandi dans la ville de Los Angeles, où la musique métal est populaire. Enfant, il écoutait Living Colour et, après s'être plongé dans le jazz et les études classiques pendant des années, il a ravivé son amour pour le hard rock en écoutant les disques de Pantera, Slipknot et son influence métal la plus profonde, les titans suédois de Meshuggah.

Mais écoutez de plus près “Seven”, qui suit le “Planetary Prince” de 2017 (que Pitchfork a qualifié de "débuts enthousiasmants"). "Los Angeles est un melting-pot de tout", souligne Cameron Graves. Son père, Carl Graves, était un grand chanteur de soul, et on peut entendre son empreinte, comme celles de Marvin Gaye et Otis Redding, sur Eternal Paradise, qui marque les débuts vocaux du plus jeune Cameron Graves. Tout au long de l'album, la génération des pionniers de la fusion jazz-rock des années 1970 est une source d'inspiration. "Notre mission est de poursuivre cet héritage de musique avancée qui a été lancé par des groupes comme Mahavishnu Orchestra, Weather Report et Return to Forever", déclare Cameron Graves. "Cela nous a été inculqué par les maîtres. Stanley Clarke, Chick Corea, Herbie Hancock - ces types nous ont dit : "Écoute, mec, tu dois continuer ça".

Le "nous" auquel Cameron Graves fait référence comprend le quartet principal de “Seven”, ainsi que le West Coast Get Down, la clique d'amis de lycée, à la fois généreuse et fraternelle, désormais bien connue, qui a marqué ces dernières années : le saxophoniste Kamasi Washington, invité sur deux des onze nouveaux morceaux de Cameron Graves, les bassistes Thundercat et Miles Mosley, les batteurs Ronald Bruner Jr. et Tony Austin, entre autres. En grandissant, le West Coast Get Down a absorbé le jazz spirituel de John Coltrane, l'expérimentalisme audacieux du hip-hop de J Dilla et le rap et la pop de l'époque. Toutes ces pierres de touche résonnent dans “Seven”. Au début, les amis de Cameron Graves, obsédés par le jazz, se moquaient du goût du pianiste pour le heavy metal, mais pas pour longtemps. "J'ai amené Meshuggah dans le jeu, et vous ne pouvez pas dire du mal de Meshuggah. Ce sont des musiciens énormes", dit Cameron Graves en riant. "C'est devenu légitime sur la scène de L.A.".

Mais au-delà de sa nouvelle alchimie musicale, “Seven” permet à Cameron Graves - alias The Planetary Prince - d'explorer plus avant sa passion pour un certain nombre de sujets liés entre eux : la théologie, l'astronomie, l'astrologie et les arts martiaux. Il est un inconditionnel du toujours mystérieux Livre d’Urantia, dont la mission est, comme le dit Cameron Graves, "d'expliquer la profondeur de l'univers spirituel et de l'univers physique". Il a ainsi nommé son album - “Seven” - en référence à la présence et à l'impact écrasants du sept dans les traditions spirituelles mondiales. (Il n'est pas surprenant que Cameron Graves ait un penchant pour l'écriture dans des signatures rythmiques impaires, en particulier le sept).

"Il y a toujours un sept et il y a toujours une trinité", explique-t-il, avant de détailler un autre triptyque omniprésent. "Dans toutes les galaxies de l'univers, tout fonctionne à partir de la trinité Pensée, Amour et Action", explique Cameron Graves. Tout comme cette nouvelle musique invite à des écoutes répétées dans une sorte de processus de décodage, les titres des chansons de Cameron Graves - Sacred Spheres, Paradise Trinity, Super Universes, Mansion Worlds et autres - inspireront une sorte de perplexité qui mènera à une curiosité permanente.

Témoignage de sa ferveur et de son habileté technique, Cameron Graves dirige son assaut thrash-jazz à partir d'un piano acoustique plutôt que d'un synthétiseur, bien qu'il bénéficie de la puissance d'un groupe dont il ne peut s'empêcher de se vanter. Il qualifie de "dieu de la guitare" Colin Cook, dont le jeu harmoniquement ingénieux et d'une rapidité aveuglante peut évoquer Allan Holdsworth. Je veux dire, il a des cordes à revendre et des connaissances musicales qui dépassent son âge". Cameron Graves a développé une connexion télépathique avec le batteur Mike Mitchell pendant leurs tournées avec Stanley Clarke. Pourtant, sa polyvalence et sa grande maîtrise peuvent étonner le pianiste. "Il peut jouer du hip-hop, du jazz. Je l'ai vu jouer tous les styles de swing comme Tony Williams, Jack DeJohnette et Elvin Jones. Mais j'ai toujours voulu entendre Mike jouer du rock et du métal", indique Cameron Graves, "et c'était ma chance". Par l'intermédiaire de Mike Mitchell, Cameron Graves a fait la connaissance du bassiste Max Gerl, dont l'oreille et le sens du rythme le placent dans la lignée des bassistes avec lesquels le pianiste a collaboré, parmi lesquels Thundercat, Hadrien Feraud, Mosley et, bien sûr, Stanley Clarke.

Une affinité profonde avec les pairs qui le rejoignent sur scène est un thème récurrent dans la carrière de Cameron Graves. Il a rencontré ses camarades au sein du West Coast Get Down alors qu'il était en première année de lycée, et ils ont grandi ensemble dans une série de repaires réguliers qui sont entrés dans la légende du jazz : Doboy's Dozens, 5th St. Dick's, le Piano Bar à Hollywood, où la visibilité, le public et les opportunités ne cessaient de se développer.

Cameron Graves, comme le reste du West Coast Get Down, a vu sa notoriété exploser après la sortie en 2015 du premier album de Kamasi Washington, “The Epic”, qui figure sur la courte liste des sorties jazz les plus célèbres du 21e siècle. Depuis lors, le collectif a vu chacun de ses membres se tailler une identité, à travers leurs propres groupes, albums et tournées. "C'est magnifique", dit Cameron Graves à propos de ces dernières années. "Ce sont mes frères." Avec son frère Taylor Graves, Cameron Graves a produit et interprété de la musique pop qui leur a valu de signer sur un grand label, MCA, sous la direction de Randy Jackson. Parmi leurs récentes collaborations, citons la partition et l'album de la bande originale du documentaire “Becoming” de Michelle Obama pour Netflix.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)