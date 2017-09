Jazz Trotter : BuJazzO - Verley uns frieden

La thèse de Martin Luther en 1517 a été le début de la Réforme. Un événement qui a une importance historique dans son impact sur la politique, la religion, la culture et la société. En 2017, le Jubilé de la Réforme est célébré en Allemagne avec divers évènements. Le BuJazzO, BundesJazzOrchester, participe à ce 500ème anniversaire.

“Verley uns frieden”- ce chœur latin arrangé par Martin Luther sert de nom à l’ensemble, composé par Michael Villmow pour BuJazzO et ensemble vocal.

L'accent est mis sur le réglage et l'interprétation de certains textes et chants de Luther. Le choeur à 10 voix du BuJazzO fait partie intégrante de ce programme. La direction en est assurée par Michael Villmow, saxophoniste avec de nombreuses années d'expérience dans la composition et dans la direction d’un chœur et d’un big band.

"Le travail sur “Verley uns frieden”, explique Michael Villmow, reflète le respect de la force et du courage ainsi que la spiritualité de Martin Luther et de la Réforme, mais aussi la puissance de la tradition musicale. Cependant, cela est vu d'aujourd'hui, dans le sens de Luther et du jazz ! Avec un espace pour l'individualité, la créativité et les idées personnelles des solistes, soutenus par la cohérence sonore de l’orchestre. »

