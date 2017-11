Jazz Trotter : Bugge Wesseltoft - Everybody Loves Angels

Pour la parution de son nouvel album “Everybody Loves Angels” chez ACT, le pianiste norvégien Bugge Wesseltoft est en concert mercredi 29 novembre à 20h au Kulturkirche à Cologne (Allemagne).

Il peut y avoir très peu de musiciens capables de rendre le silence aussi frappant que le Norvégien Bugge Wesseltoft, en particulier dans ses enregistrements de piano solo. Pendant vingt ans, le plus réussi d'entre eux, "It’s Snowing On My Piano", a été conservé comme un havre de calme et de contemplation hivernale. Bugge Wesseltoft et le producteur Siggi Loch sont donc revenus au concept original de "Snowing" dans "Everybody Loves Angels". Le titre est une métaphore du genre d'apesanteur que véhicule la musique; et cette fois ce n'est pas seulement pour l'hiver.

Bugge Wesseltoft (piano)