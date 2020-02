Jazz Trotter : Brussels Jazz Orchestra & Jazz At Lincoln Center Orchestra

La rencontre entre le BJO et le JLCO se fait au Bozar à Bruxelles en Belgique : A Big Band Celebration.

Bozar à Bruxelles ouvre ses portes mercredi 19 février à 20h30, à l’un des plus célèbres big bands de la scène internationale. Le Jazz at Lincoln Center Orchestra, orchestre new-yorkais, est depuis des années déjà le porte-drapeau du big band et du répertoire du genre. Son directeur artistique est sans doute encore plus connu. Le trompettiste et compositeur Wynton Marsalis rafle en effet les récompenses les unes après les autres. Il a déjà à son actif neuf Grammy Awards et un Pulitzer Prize for Music. L’artiste et l’orchestre se retrouvent pour un hommage aux big bands, avec en point d’orgue de ces trois journées, une formidable double affiche avec le Brussels Jazz Orchestra.

Les deux grandes formations s’échangeront leurs solistes mais interpréteront aussi ensemble deux nouveaux arrangements, l’un composé par le JLCO et l’autre par Bert Joris. Le résultat ? Une ode historique au big band.

(extrait du communiqué de presse)