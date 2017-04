Jazz Trotter : Bruno De Groote et Ben Faes duo - Symphony For 2 Little Boys

Pour la parution de son nouvel album « Symphony For 2 Little Boys » chez Vlaamsekunst avec la participation du trompettiste new yorkais Dave Douglas, le duo belge du guitariste Bruno De Groote et du bassiste Ben Faes est en concert mercredi 26 avril à 20h30 au de Koer à Gand (Belgique).

Bruno De Groote (guitare électrique)

Ben Faes (contrebasse)