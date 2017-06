Jazz Trotter : Bria Skonberg - With a Twist

Pour la parution de son deuxième album « With a Twist » chez Okeh/Sony, la trompettiste, chanteuse et compositrice canadienne Bria Skonberg est en concert au Elkhart Jazz Festival dans l'Indiana :

vendredi 23 juin à 17h30 au Crystal Ballroom

vendredi 23 juin à 20h au South Main

samedi 24 juin à 16h30 au State Theater

Dans ce nouvel album « With a Twist » qui paraît chez Okeh, la trompettiste et vocaliste Bria Skonberg est accompagnée de Sullivan Fortner au piano, Gil Goldstein au claviers et accordéon (il a aussi arrangé 6 morceaux), Scott Colley à la basse et Matt Wilson à la batterie. Skonberg s'est inspiré de la musique de Esquivel (Juan García Esquivel, musicien méxicain) et Pérez Prado (Dámaso Pérez Prado, compositeur et chef d'orchestre cubain), un cocktail culturel des années 50 et 60, et les chanteuses qui ont influencé Skonberg sont Nina Simone, Peggy Lee et Björk.

Les 13 titres comprennent des morceaux des années 20 et 30 (High Hat, Trumpet, and Rhythm, Cocktails for Two, Back in Your Own Back Yard, My Baby Just Cares for Me), des morceaux du milieu du 20ème siècle (Alright, Okay, You Win ou It’s Oh So Quiet qui avait été repris par Björk), un classique de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, et une version instrumentale de Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Trois compositions originales de Bria Skonberg complètent l'album.

À propos de sa reprise de Alright, Okay, You Win, une version mashup comprenant des éléments de Quincy Jones “Soul Bossa Nova,” Bria Skonberg explique : "C'est une des premières chansons que j'ai interprété avec un big band, inspirée par Peggy Lee. J'adore comme elle est à la fois sexy et péremptoire et la version mashup donne un côté incitatif."