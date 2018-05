Jazz Trotter : Brazilian Dream de Fleurine

La chanteuse néerlandaise Fleurine a un CV international bien fourni. Elle a étudié à l’Amsterdam School of High Arts/Conservatory pendant quatre ans et a ensuite quitté la Hollande pour vivre à New York et travaille depuis sur les deux continents.

Fleurine tourne habituellement avec trois projet différent : Fleurine and Boys From Brazil, avec ses propres compositions originales, Fleurine and Lee Konitz Trio, avec Peter Bernstein et Doug Weiss, pour des standards de jazz et Fleurine and the van Munster Brothers, une interprétation intime de sa musique dans un décor de musique de chambre.

Pour son nouvel album “Brazilian Dream” qui paraît chez Sunnyside, Fleurine a composé toute la musique sur sa guitare et a rassemblé des musiciens brésiliens bien ancrés sur la scène jazz new yorkaise, certains avec qui elle a collaboré depuis plusieurs années comme Vitor Goncalves au piano et accordéon, Chico Pinheiro à la guitare électrique, Eduardo Belo à la basse, Ian Faquini à la guitare acoustique et Rogerio Boccato aux percussions, alias Boys from Brazil. On retrouve également à ses côtés, Chris Potter aux flûtes et saxophones et son mari Brad Mehldau au Fender Rhodes et au piano.

Fleurine and Boys From Brazil feat. Brad Mehldau est en concert mardi 1er et mercredi 02 mai au Birdland à New York pour la présentation de l’album.