Jazz Trotter : Bob James "Feel Like Making Live !"

Dans son nouvel album “Feel Like Making Live !”, Bob James revisite des morceaux issus de l’ensemble de sa carrière. Une histoire musicale qui s’étend sur près de 60 ans. Sortie le 28 janvier chez Evosound.

Bob James retrouve le format du trio avec piano, qui a permis au musicien originaire du Missouri, lauréat d'un Grammy Award, de commencer sa carrière professionnelle en 1963. Avec le bassiste Michael Palazzolo et le batteur Billy Kilson, un mélange de jeunesse et d'expérience, il offre une combinaison passionnante sur cet album qui remonte le temps pour embrasser les racines musicales de Bob James. Une rétrospective avec une particularité : il a été enregistré dans les conditions du direct en studio. La performance de Bob James et du trio est capturée sur une version audiovisuelle unique utilisant les meilleures normes de tournage et d'enregistrement disponibles, y compris le son Dolby Atmos et la vidéo 4K ultra haute définition.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Bob James revisite des morceaux savoureux. Cela va de la douce ballade Angela, que le pianiste a écrite pour la sitcom américaine “Taxi”, avec Danny DeVito, à l'emblématique groove jazz-funk des années 70, Westchester Lady. Il revisite également les années 70 avec l'étrange Nautilus, à l'origine un morceau relativement obscur qui figure sur le premier album CTI de James, “One”, mais qui est devenu célèbre après avoir été samplé une myriade de fois par une pléthore d'artistes hip-hop. Bob James est encore étonné de la longévité de la composition. "C'est une chose tellement folle qui s'est produite avec une chanson à laquelle personne ne prêtait attention lorsque je l'ai enregistrée pour la première fois en 1974. Cela a donc été un choc pour moi, 20 ans plus tard, de découvrir que les rappeurs et la communauté hip-hop l'avaient trouvée et avaient donné au groove une vie propre."

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Un autre joyau extrait des archives de Bob James est sa lecture instrumentale tout en douceur du tube de Roberta Flack, Feel Like Making Love, qui figurait sur son premier album CTI et a contribué à lancer la carrière solo du pianiste en 1974. Le trio de James nous réserve également quelques surprises musicales sur “Feel Like Making Live !” en reconfigurant le titre Rocket Man d'Elton John en un blues de la vieille école et en offrant au hit de 1964 de la chanteuse britannique Petula Clark, Downtown, une métamorphose jazz et classique.

Texte issu du communiqué de presse, traduit par Hortense le Blouc’h et Alex Dutilh.