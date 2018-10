Jazz Trotter : Bob James - Espresso

Longtemps après s‘être imposé comme l’un des compositeurs, arrangeurs et instrumentistes les plus accomplis d’Amérique du Nord, Bob James a atteint son ambition ultime : revenir au format trio de piano jazz depuis son album « Take It From The Top » en 2004.

Bien qu’incroyablement actif depuis 2006, Bob James n‘avait pas repris sa place en tant que leader jusqu’à maintenant. Bob James explique: “Je voulais faire cet album dans le cadre d‘un trio - piano, basse et batterie. Avec « Fourplay » et dans d‘autres formations plus importantes, j‘ai adoré pouvoir jouer en solo et ensuite disparaître pour accompagner d‘autres leaders. Jouer dans un trio nécessite un niveau d‘engagement différent, le piano étant beaucoup plus important. Vous avez besoin d‘un grand degré d‘optimisme et de courage. C‘est ce que j‘ai ressenti lorsque j‘ai commencé à jouer de la musique. « Espresso » marque ma volonté de capturer cette sensation unique. “

L’inspiration pour cet album est venue après un engagement d’une semaine au Blue Note à New York avec le jeune bassiste Michael Palazzolo et le batteur Billy Kilson. Les musiciens ont ressenti une complicité immédiate en abordant le répertoire standard ainsi que compositions originales de Bob James. Le public l’a senti aussi. “Tout se suite, tout le monde m‘a encouragé à avoir le courage de saisir l’opportunité et d’enregistrer cet album“, se souvient Bob James. Deux mois plus tard, le groupe se retrouvait aux Stagg Street Studios en Californie.

En concert du 12 au 15 octobre au Blue Note de Tokyo