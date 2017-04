Jazz Trotter : Bob Dorough - Deer Head Inn à Delaware Water Gap (Pennsylvanie)

Bob Dorough (né en 1923 dans l'Arkansas) est un pianiste, chanteur, arrangeur et compositeur américain qui a travaillé entre autres avec Miles Davis.

Il signe un contrat avec Blue Note en 1995 et sort 3 albums sous ce label : "Right On My Way Home", "Too Much Coffee Man" et "Who's On First". En 2002, son Trio est désigné ambassadeur du jazz et du blues au Kennedy Center à Washington.