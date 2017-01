Jazz Trotter : Bob Cranshaw Celebration of Life

La famille Cranshaw et la Jazz Foundation of America organisent un concert hommage au bassiste Bob Cranshaw disparu le 02 novembre 2016, lundi 30 janvier à partir de 18h à la Saint Peter's Church de New York.

Bob Cranshaw a joué et enregistré avec des légendes du jazz incluant des centaines de sessions clutes chez Blue Note, a trvaillé à la télévision pour le Saturday Night Live, Sesame Street, The Electric Company et The Dick Cavett Show, ainsi que plus de 50 ans sur la route et en studio avec Sonny Rollins. Ses collaborations avec Milt Jackson, Thelonious Monk et McCoy Tyner lui sont particulièrement chères. Son travail avec Ella Fitzgerald, Carmen McCrae et Lena Horne souligne ses accompagnements stellaires des plus grandes chanteuses du monde.

En tant que défenseur, professeur et mentor d'autres musiciens, les réalisations de Bob étaient également extraordinaires, et il était un précieux leader à la Musicians' Union Local 802 ainsi qu'à la Jazz Foundation.