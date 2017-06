Jazz Trotter : Blues Up Orchestra Festival

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017 à lieu la septième édition du Blues Up Orchestra Festival au Centre culturel du Mont Doré à Nouméa en Nouvelle-Calédonie.

Le Blues’up Orchestra rassemble des musiciens indépendants venus des quatre coins de la planète ( France, Etats Unis, Canada, Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, etc…) et de tout univers musical. Ces artistes mettent ainsi en commun leurs connaissances, expériences, passions et sensibilités pour créer un événement unique.

La 7ème édition sera dédiée à la musique « FUNK » et aux 40 années d'un style musical qui a marqué trois générations; un son débridé et foisonnant, aux croisements du rhythm and blues, de la soul et du jazz.