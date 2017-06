Jazz Trotter : Bill Cunliffe - BACHanalia

Pour la parution de son nouvel album «BACHanalia » chez Metre, le pianiste, compositeur et arrangeur Bill Cunliffe est en concert avec son big band au Blue Whale à Los Angeles jeudi 08 juin à 21h.

L'album est un tissage de jazz sur des oeuvres classiques et des standards, ainsi que des compositions originales de Cunliffe. Pour cela, il a invité la chanteuse Denis Donatelli et le saxophoniste ténor new yorkais Harry Allen, qui a déjà fait des arrangements pour Cunliffe de l'album de 1961 "Focus" de Stan Getz.

Denis Donatelli (voix)

Bill Cunliffe (piano, direction)

Harry Allen (saxophone ténor)

Jamie Hovorka, Kye Palmer, Ron Stout et Jon Papenbrook (trompette)

Francisco Torres, Erik Hughes, Fred Simmons et Cody Kleinhans (trombone)

Bob Sheppard et Brian Scanlon (saxophone alto)

Rob Lockart et Jeff Ellwood (saxophone ténor)

Tom Peterson (saxophone baryton)

Andrew Synowiec (guitare)

Jonathan Richards (basse)

Joe La Barbera (batterie)