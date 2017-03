Jazz Trotter : Big Daddy Wilson - Neckbone Stew

Pour la parution de son album « Neckbone Stew » chez Ruf, le bluesman Big Daddy Wilson est en concert vendredi 07 avril à 20h30 sous le chapiteau du Cully Jazz Festival en Suisse.

« C'est un mélange de toutes les épices et bonnes choses que vous trouverez dans la plupart des cuisines du Sud », affirme le bluesman Big Daddy WIlson. « Pour faire un bon ragoût, vous avez besoin d'un peu de tout, et c'est l'idée que j'ai suivie pour mon nouveau CD. Un beau mélange de blues, spirituel, roots, soul et reggae. J'ai juste eu envie de les mélanger cette fois-ci.»

De sa voix de baryton puissante et émouvante, Big Daddy Wilson y narre avec nostalgie les histoires de sa terre natale. Originaire de la Caroline du Nord, le musicien revisite son héritage musical et ses amours d'enfance enrichissant ainsi son blues de funk, de soul et de gospel. Ce musicien créatif et prolifique, désormais hissé au rang des meilleurs bluesmen contemporains, revient armé d'un vingt-cinquième opus, poursuivant ainsi sa route vers la reconnaissance internationale.

Big Daddy Wilson (voix, percussions)

Cesare Nolli (guitare)

Paolo Legramandi (guitare basse))

Nik Taccori (batterie)