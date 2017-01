Jazz Trotter : Benedikt Jahnel - The Invariant

Pour la parution de son nouvel album « The Invariant » chez ECM, le pianiste allemand Benedikt Jahnel est en concert en trio au club Domicil à Dortmund (Allemagne).

Le trio avec le bassiste espagnol Antonio Miguel et le batteur canadien Owen Howard a été "invariant" dans la vie du pianiste berlinois Benedikt Jahnel. D'où le titre de cet album. Le disque paraît alors que le trio part en tournée fêter ses 10 ans de travail uni.

Jahnel est un compositeur prolifique et « The Invariant » regroupe le meilleur des nombreux morceaux qu'il a composé, testé, révisé au cours de ces cinq dernières années, intégrant la dynamique de ses partenaires dans le tissu du matériel musical.

Benedikt Jahnel (piano)

Antonio Miguel (contrebasse)

Owen Howard (batterie)